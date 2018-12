â€‹«Resterò accanto ad Antonio, tutta la mia vita sarà per lui»

di Italo Carmignani

Quando finiscono le lacrime, restano le parole. Nel loro strazio, quelle dicercano di ricordare quel che non c'è più della sua vita. Quel bel ragazzo, guascone e simpatico, europeista come lei, che chiamava Tonino facendolo sorridere, ma che nell'anagrafe fredda dell'ospedale di Heutepierre, dove Strasburgo incontra la sua prima periferia, è segnato come, 29 anni, italiano. Una candidatura per Forza Italia, tre lauree, il sogno di lavorare a Bruxelles, un papà, Danilo, tra i migliori ristoratori di Trento, Luana Moresco è la fidanzata di Antonio. E ora, dopo che il killer Cherif Cherkatt, 29 anni, origini magrebine, glielo ha ucciso, ogni volta che parla deve prendere fiato: «D'ora in poi, ogni secondo della mia vita lo voglio dedicare ad Antonio.».