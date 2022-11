VENEZIA - «Ho visto le fiamme divorare la Mustang e mi sono avvicinato per quanto possibile. Quanto è bastato per sentire le strazianti urla di aiuto. Non sapevo cosa fare, avrei forse potuto rompere un finestrino, ma ero impietrito: non sono riuscito a muovere un dito. Mi spiace per le due persone a bordo».

IL TESTIMONE

Sono le prime parole del testimone oculare Ariel Olivo raccolte da una stazione televisiva locale di Woodland Hills, in California, il luogo del tragico incidente dove ha perso la vita il ristoratore di Murano Andrea Bullo, di 59 anni, assieme al figlioletto Marco, di 13 anni, che era con lui a bordo della Ford Mustang rosso fiammante da poco restaurata. I due stavano rientrando da una serata trascorsa al ristorante sushi sulla popolare via panoramica e delle ville dei vip, Mulholland Mrive. All'incrocio con Valmar Road, mentre la Mustang era ferma ad aspettare il verde al semaforo e' arrivata come un proiettile la Toyota Camry con alla guida il ventunenne Kevin Gonzales, che ha centrato in pieno l'auto del ristoratore veneziano, distruggendola per almeno la metà. Il terribile urto ha innescato un incendio dal quale padre e figlio, con le porte probabilmente bloccate a causa del terribile urto, non sono riusciti a sfuggire.

La tragedia si è conclusa in pochi minuti e anche la Camry di Gonzales ha preso fuoco nell'impatto. Quest'ultimo tuttavia, risultato positivo all'alcoltest, è riuscito a cavarsela con lievi ferite ed è stato trasportato nel vicino ospedale dove è piantonato dalla polizia in attesa di essere trasferito in carcere con l'accusa di guida sotto l'influenza di sostanze e di duplice omicidio colposo stradale.

COMUNITÀ ITALIANA IN LUTTO

La notizia della morte di padre e figlio ha sconvolto la comunità italiana di Los Angeles, dove Andrea Bullo, originario di Murano, si era trasferito dal 1983. Andrea era conosciuto e apprezzato nel mondo della ristorazione per aver bruciato le tappe in un settore dove aveva iniziato come semplice cameriere per poi passare rapidamente al ruolo di manager dopo il suo incontro con l'amico fraterno e socio Rodolfo Costella, trevigiano di Codognè, con il quale, assieme a un terzo socio, Franco Simplicio, gestiva con grande passione il ristorante in riva al mare Moonshadow Malibu, nell'omonima popolarissima località californiana.

GLI AMICI

Comprensibilmente devastati dal dolore gli amici: Rodolfo ha appreso la terribile notizia nella sua casa di Codognè, dove si trovava per alcuni giorni in seguito alla scomparsa recente dell'anziana madre, ed è già rientrato a Los Angeles per essere vicino alla moglie di Andrea, Ira, che non riesce a darsi pace. «Ho sperato e pregato fino all'ultimo che almeno la morte di Andrea e Marco fosse giunta immediata e indolore - afferma Rodolfo, che conosceva Andrea da quarant'anni - La testimonianza resa alla televisione purtroppo ha vanificato anche questa speranza. Siamo tutti attoniti e distrutti dal dolore per la perdita del nostro migliore amico e del suo amato figliolo Marco. I due amici si preparavano a trascorrere come ogni anno la festa più sentita dalle famiglie americane, il Thanksgiving Day: «Lo abbiamo fatto negli ultimi vent'anni - Ricorda Rodolfo - Il Thanksgiving a casa mia e il Natale a casa sua. Eravamo come una sola famiglia».

Per l'occasione arrivava da Murano anche la mamma Tina, 82 anni, che stravedeva per il suo nipotino e restava in California fino a febbraio, per poi essere riaccompagnata a Venezia da Andrea. Quello di quest'anno sarà del tutto diverso, segnato da due morti terribili causate dalla guida in stato di ebbrezza di un ventunenne che ha distrutto la vita all'amata moglie Ira, sposata vent'anni fa.