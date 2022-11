VENEZIA - Andrea Bullo stava tornando a casa assieme al figlio Marco dalla moglie Ira, sposata vent'anni fa, che ha saputo la terribile notizia dalle notizie del telegiornale locale. Bullo, originario di Murano, figlio del maestro vetraio Ennio e di Tina, era emigrato negli Usa nel 1983 e dopo aver trascorso un periodo come cameriere al ristorante La Terrazza di Los Angeles era stato assunto come aiuto manager al ristorante Chianti dall'amico fraterno Rodolfo Costella, originario di Codognè, nel Trevigiano.

L'AMICO E SOCIO

I due amici sono poi diventati soci aprendo un loro ristorante, il Moonshadow Malibu, che negli anni si è affermato come uno dei migliori dell'area metropolitana di Los Angeles. La sua collocazione in riva all'oceano e la conoscenza acquisita dai due amici dopo anni di lunga esperienza nel campo della enogastronomia, hanno decretato il successo immediato del locale. La notizia è arrivata in Italia come un fulmine a ciel sereno e a Codognè Costella è distrutto dal dolore. «Ci siamo sentiti lunedì sera - racconta Costella - Dovevamo discutere di alcuni dettagli per la festa di Thanksgiving che solitamente trascorriamo a casa mia a Malibu con le rispettive famiglie. Ci siamo salutati con un arrivederci ai prossimi giorni. Ieri notte invece mi ha chiamato mia moglie in lacrime per darmi la terribile notizia. Non riesco ancora a crederci».

IL RIENTRO IN ITALIA

Rodolfo guarda nel telefono le immagini girate dall'elicottero della stazione locale dove si vede ancora l'auto di Andrea avvolta dalle fiamme e non riesce a darsi pace: «Andrea sarebbe venuto a prendere la mamma Tina, alla quale era molto legato per portarla con sè a Los Angeles dove sarebbe rimasta fino a febbraio con lui e il nipotino Marco, che adora. Salvo poi riaccompagnarla a Murano come faceva ogni anno da sempre».

PERSONA SOLARE

Una persona solare, positiva e allegra, sempre in mezzo alla gente e con il sorriso pronto ad accogliere gli amici: così definiva i clienti del ristorante Moonshadow. Appassionato di vini e di cucina era il partner manager del locale con Rodolfo e Franco, il terzo socio con cui aveva iniziato l' avventura che e' sempre migliorata negli anni. Tutti gli amici a Los Angeles non riescono a comprendere la tragedia e si sono stretti attorno alla moglie Ira in un abbraccio fraterno. «Lo voglio ricordare come la grande persona che era - conclude Rodolfo Costella - Generoso con tutti, onesto e serio nel suo lavoro sapeva sempre vedere le cose da un lato positivo e cercava sempre di trasmettere serenità e allegria a tutti. Ci mancherà molto questo grande amico fraterno, strappato alla vita in una maniera cosi' tragica, assieme al suo caro figliolo».

Al fratello maggiore Stefano che da anni gestisce un negozio di vetri di Murano a Cipro, il compito di avvisare l'anziana madre Tina che il suo amato figlio Andrea e il suo adorato nipotino Marco non ci sono più.