Allarme in aeroporto, sconosciuto passeggia lungo la pista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Come sia finito in pista ancora non è chiaro. Quel che è certo è che la scena che si è presentata agli occhi di addetti ai lavori e passeggeri ha veramente dell’incredibile.E’ successo poco dopo le 12 di giovedì all’aeroporto Marco Polo di Tessera quandoche indossava jeans, giubbetto scuro, cappellino bianco e borsa a tracollae l’incredulità di tutti. L'uomo è stato avvicinato dal personale in servizio è ha spiegato che voleva solo fumare una sigaretta. Poi si è diretto verso un aeromobile e, dopo alcuni minuti, è stato possibile bloccarlo e condurlo negli uffici della polizia aeroportuale.