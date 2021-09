MESTRE - Sarà un algoritmo a salvarci le coronarie. Lo certifica la più prestigiosa rivista europea di cardiologia, l'European Heart Journal, che pubblica un articolo sullo studio condotto da un gruppo di cardiologi europei e americani sulla possibilità di stilare una diagnosi accurata delle malattie coronariche senza portare il paziente in sala operatoria per una coronografia, ma eseguendo una ecocardiografia. Vuol dire un esame non invasivo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati