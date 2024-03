Flavio Briatore è stato operato al cuore per un tumore cardiaco benigno all'ospedale San Raffaele di Milano. È quanto apprende l'Adnkronos Salute. «La prevenzione medica è fondamentale. A seguito di un controllo di routine, sono stato operato al cuore poiché avevo una massa benigna che è stata rimossa con un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica. L’intervento è perfettamente riuscito, ed io ringrazio calorosamente il Prof. Francesco Maisano, il Team della Terapia Intensiva Cardiochirurgica e del mitico Reparto 1° Q del San Raffaele», si legge nel post pubblicato sul profilo Instagram dell'imprenditore.

La malattia

l manager insieme al post pubblica anche un video, in cui spiega meglio la situazione dopo essere sparito dai social per diverso tempo: «Sono stato 10 giorni fa al San Raffaele per un controllo di routine -spiega- e mi hanno trovato un tumore benigno al cuore. Per fortuna sono intervenuti subito e sono qui a raccontarvelo». Poi i ringraziamenti: «Grazie all'equipe del San Raffaele, sono stati geniali, bravissimi», sottolinea il manager. Che poi ringrazia anche le persone più vicine: «Grazie ad Elisabetta Gregoraci che è stata con me tutto questo periodo, a mio figlio che è venuto da Monaco. Sono stet giornate intense e difficili». Briatore rincara infine la dose sull'importanza della prevenzione: «Due anni fa questo tumore non c'era - scandisce - non dobbiamo trascurarci».