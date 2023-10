Strage di Mestre. Fissata la data del funerale dell'autista del bus della morte, nell'epigrafe la foto di Alberto Rizzotto con il pullman

TEZZE DI PIAVE (TREVISO) - Fissata la data del funerale di Alberto Rizzotto, l'autista del bus della morte precipitato dal cavalcavia di Mestre la sera del 3 ottobre scorso. L'ultimo saluto al 40enne trevigiano, sarà dato il prossimo martedì 17 ottobre alle 15.30 nella Chiesa parrocchiale di Tezze di Piave.

Dopo il rito, sarà cremato. La cerimonia funebre sarà anticipata da un rosario recitato nella stessa chiesa martedì 17 ottobre alle 15, mezz'ora prima del funerale.

Alberto Rizzotto nell'epigrafe la foto con il suo amato bus

«Ci ha lasciati con un caro ricordo nel cuore», si legge nell'epigrafe dove accanto al volto sorridente di Rizzotto ritratto in uno di quei selfie che amava farsi davanti agli autobus che guidava prima della partenza, c'è anche una Madonna nera. «Albi», così era stato soprannominato dai suoi affetti più cari: mamma Mariella, papà Luigi, il fratello Giulio, gli zii e i cugini. Guidare i pullman era la sua passione, tanto che a Tezze di Piave, frazione di Vazzola ancora sconvolta dalla tragedia, chi lo ha avuto modo di conoscerlo ha detto: «Quando parlava dei pullman gli brillavano gli occhi». Rizzotto è stato descritto come un autista esperto, una persona semplice e spontanea che gioiva per le piccole cose, sia al lavoro sia fuori.