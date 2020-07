LIDO DI VENEZIA - Tragedia sfiorata in laguna. Una grigliata agli Alberoni e poi un giro in barca notturno che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Solo il tempestivo allarme da parte della Capitaneria di porto e l'intervento di una pilotina della Corporazione dei piloti dell'estuario Veneto ha evitato il peggio.



Quattro persone, ieri mattina alle 3, sono stati caricati a bordo dai piloti del porto e portati in salvo. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma in tutti rimarrà il ricordo di una serata difficile da dimenticare. Protagonisti, loro malgrado, della vicenda 8 persone, tutte maggiorenni, suddivise in due barche: 4 occupanti sulla prima altrettanti sulla seconda. Dopo aver partecipato a una grigliata ai Murazzi in compagnia, un classico delle giornate del Redentore, il gruppo di amici ha pensato bdi proseguire nel programma con un giro in barca. Era tanta la voglia di stare assieme in allegria.



Due delle otto persone iniziali, secondo una prima ricostruzione dei fatti ancora in fase di accertamento, sono andati a casa. Gli altri sei hanno voluto tirare tardi e hanno deciso di uscire in mare aperto ma, nel cuore della notte, sono stati sorpresi dal maltempo.

Pioggia, raffiche di vento, onde molto alte. Una delle due barche, probabilmente a causa di un'onda anomala, si è rovesciata a pochi metri dalla riva e i due occupanti sono riusciti a raggiungere la riva a nuoto.



IL SOCCORSO IN MARE

Non è stato così, invece, per l'altra barca, quella dove erano a bordo 4 persone, che, in mare aperto, forse per colpa del forte vento, non riusciva più a rientrare tra le dighe. È' stato dato l'allarme alla Guardia Costiera che immediatamente è entrata in azione per localizzare l'imbarcazione in difficoltà.



Il rischio, nel punto dove si trovava la barca, era quello di finire in secca, viste le condizioni meteo marine del momento. Perciò sono stati allertati i piloti del porto, di base alla Torre piloti degli Alberoni: l'equipaggio di turno è uscito in mare aperto, riuscendo a soccorrere i quattro naufraghi: è stata avvicinata la barca e gli occupanti sono montati sulla pilotina e riportati a terra agli Alberoni. Sul posto la polizia di stato e la Capitaneria di porto che hanno steso un verbale.