MESTRE Entro la fine del mese tutti i voli dagli Stati Uniti e dagli Emirati Arabi saranno Covid tested. Vale a dire che quando il passeggero si imbarca in America o a Dubai avrà già il tampone antigenico o Pcr negativo, salirà direttamente in aereo e quando uscirà a Venezia, prima di entrare nel territorio nazionale, farà un altro tampone e, in base al risultato, se sarà negativo, potrà muoversi liberamente, andare in albergo o al...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati