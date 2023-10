VENEZIA - Voli bloccati all'aeroporto di Venezia a causa dei gabbiani. Il pericolo è quello del bird strike, ovvero il pericoloso impatto tra gli uccelli e il motore degli aerei. Ancora non è stato comunicato quando verrà dato il nuovo via libera a decolli e atterraggi. Inevitabili disagi in aeroporto per i passeggeri in partenza.

+++Notizia in aggiornamento+++