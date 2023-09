Fermato in aeroporto con 150mila euro: «Vado ad Hong Kong a comperare diamanti». Denaro sequestrato

VENEZIA - Nell'ambito dei controlli nei confronti dei passeggeri, i militari del Gruppo di Tessera della Guardia di Finanza, in collaborazione con i funzionari delle Dogane, hanno fermato un cittadino italiano, in partenza per Hong Kong, che portava al seguito 150.000 euro, pur avendo dichiarato solo 2.000 euro. L'uomo si è giustificato dicendo che i soldi gli sarebbero serviti per acquistare diamanti alla fiera di Hong Kong.

E' scattato il sequestro amministrativo di 72mila euro quale garanzia della sanzione che sarà erogata dal ministero dell'Economia e della Finanza. La normativa che prevede infatti che per portare all'estero cifre superiori ai 10mila euro è necessario presentare apposita dichiarazione doganale.