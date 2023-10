Paura in volo, tre passeggeri ubriachi molestano gli altri viaggiatori e i membri dell'equipaggio: atterraggio di emergenza a Venezia

MESTRE - Non erano hooligans, ma "solo" tre turisti piuttosto alticci, al punto da rendere poco sicuro proseguire il volo dalla Turchia a Liverpool. Così, il comandante dell'aereo ha chiesto di atterrare a Venezia per lasciare a terra gli importuni e proseguire il viaggio con tranquillità. Gli agenti della polizia di frontiera, dopo il dirottamento, hanno così trattenuto tre cittadini britannici (due uomini e una donna) all'aeroporto Marco Polo perché ritenuti inadatti ad affrontare un volo in sicurezza.

ATTERRAGGIO A VENEZIA

È accaduto tre giorni fa quando è arrivata una richiesta di intervento dal comandante del volo tra Dalaman (Turchia) e Liverpool (Regno Unito) a causa del comportamento molesto ed aggressivo, nei confronti dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio, di tre persone che versavano in un forte stato di alterazione alcolica.

Insomma, erano ubriachi molesti, dopo che si erano scolati alla partenza un'intera bottiglia di superalcolico, acquistata presso l'aeroporto di partenza.

Il comportamento tenuto dai tre soggetti costituisce violazione delle norme di comportamento, previste dal Piano nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile. Il comandante dell'aereo, in caso di comportamenti minacciosi o pericolosi nei confronti dell'equipaggio o di altri passeggeri, se lo ritiene, ha facoltà, come avvenuto in questo caso, di decidere l'atterraggio su uno scalo diverso da quello di destinazione per sbarcare i passeggeri responsabili di tali disordini e consegnarli alle autorità.

I facinorosi fatti sbarcare per consentire poi la ripresa regolare del volo, sono stati identificati per C.S.L classe 1964, S.I.M classe 1983 e W.G. classe 1968, tutti residenti ed originari del Regno Unito. Palesemente in stato di alterazione alcolica, dovranno pagare una sanzione amministrativa e sono poi stati posti in stato di respingimento alla frontiera dal territorio nazionale, poiché sprovvisti di documenti idonei alla dimostrazione dello scopo del soggiorno e senza mezzi di sussistenza. I tre stranieri, trattenuti presso i locali della Polizia di Frontiera in attesa del ripristino di uno stato psicofisico idoneo al volo, sono stati poi reimbarcati su voli di linea diretti nel Regno Unito.