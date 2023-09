MESTRE - Una volta tanto, una buona notizia. Save si mette una mano sul cuore e l’altra sul portafoglio, raddoppiando il tempo della “sosta breve” riservato di fatto a chi accompagna o va a prendere i passeggeri all’aeroporto. Ma non solo, dopo la discussa riattivazione della Ztc, la “Zona a traffico controllato” scattata dall’inizio di settembre, la società del Marco Polo riduce anche il costo della prima ora nel parcheggio che, tolti i primi 20 minuti divenuti gratuiti, è stato abbassato a 3 euro e 50 centesimi per i successivi 40 minuti, mentre in precedenza la tariffa era di 6,50 euro per la prima ora.



TEMPI E COSTI

“Informiamo i gentili passeggeri che, per agevolare le operazioni carico/scarico di passeggeri e bagagli, le nuove tariffe del Park Sosta Breve – Accompagnatori prevedono un aumento della sosta gratuita consentita da 10 a 20 minuti. I successivi 40 minuti, per una sosta complessiva di un’ora, sono acquistabili alla tariffa di 3,50 euro e, a partire dalla seconda ora e per ogni frazione successiva, la tariffa è di 6 euro l’ora”. Save, insomma, si allinea al tempo di sosta gratuita che è previsto, per esempio, anche nel garage dell’ospedale dell’Angelo (anche se lì la tariffa oraria è di solo un euro, e con 6 euro si lascia l’auto per tutta la giornata), ma soprattutto alza il “tempo di permanenza gratuita” all’interno dell’area aeroportuale. Cronometro alla mano, ora chi entra in auto o in moto all’interno del sedime del Marco Polo può restarci anche per mezz’ora abbondante senza rischiare di essere multato. E cioè: 7 minuti per entrare (con uno in più di “tolleranza”) in un parcheggio, 20 minuti di sosta gratis nella “sosta breve”, quindi altri 7 minuti per uscire dall’area aeroportuale, anche qui con un altro minuto di elasticità, arrivando così a 34 minuti più i 2 di “tolleranza”.

La scelta, spiegano in aeroporto, è stata attuata per agevolare passeggeri ed accompagnatori che, con 10 minuti di sosta breve, prima facevano fatica perfino a trovare un posto e a scaricare o a trovare i bagagli, ed è stata decisa dopo aver valutato le performance dei parcheggi che vengono regolarmente monitorate, anche perché rappresentano una parte non marginale del fatturato del Marco Polo. Nulla da spartire dunque con la recente attivazione della Ztc («non riceviamo introiti dalle contravvenzioni che sono gestite dal Comune» precisano da Save) anche se, vista la quasi concomitanza dei tempi delle due decisioni, qualche collegamento potrebbe esserci. Intanto il sistema di 52 telecamere che sorvegliano i varchi dell’area aeroportuale contnuano a mietere “vittime”: nei primi giorni di accensione degli occhi elettronici erano state contate già 350 contravvenzioni ogni 24 ore, nonostante si preveda un progressivo assestamento verso il basso. Ma saranno pur sempre tantissime.