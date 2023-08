TESSERA (VENEZIA) - Caos parcheggi e residenti sempre più esasperati: a Tessera sale la tensione. Nemmeno l’ultima ordinanza di un paio di mesi fa che si prefiggeva di mettere ordine su transito e sosta nella vie della frazione ha raggiunto lo scopo, ovvero riportare un po’ di serenità tra gli abitanti costretti a vivere nella più totale confusione a causa della massiccia presenza di pulmini ncc e auto private che per non pagare il ticket nei parcheggi dell’aeroporto vengono parcheggiate disordinatamente in ogni angolo.



LE REGOLE

Tale ordinanza, in sintesi, ha introdotto l’istituzione della zona residenziale, con un limite di velocità di 30 km/h, il divieto di transito e sosta, ad eccezione dei frontisti e degli aventi titolo ad accedere ai passi carrabili, su via Alessandria, via Asti, via Bazzera, via Briga, via Tenda, via Pinerolo, via Saluzzo, via Vecchio Hangar, via Leonino da Zara, via Ivrea, via Susa e via Vercelli. Inoltre, ha limitato la sosta lungo via Orlanda, via Triestina e tra via Bazzera e via Alessandria, per un periodo continuativo non superiore a 3 ore, oltre le quali scatta la rimozione del veicolo. A farsi portavoce delle reiterate lamentele dei residenti è in questo caso il capogruppo del Pd in Municipalità, Angelo Lerede, che ieri ha inviato una nota di protesta agli uffici della mobilità comunale e al presidente della Municipalità di Favaro.



LA PROTESTA

«Sono passati quasi due mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza n. 371 con la quale il Comune si era prefisso di riordinare la sosta, il transito e i parcheggi nel centro abitato di Tessera – scrive Lerede - ma dobbiamo constatare che nel centro abitato del paese è stato installato verso la fine di luglio solo qualche cartello in sostituzione, peraltro, della precedente segnaletica verticale di via Alessandria, Via Bazzera e Via Pinerolo. Ci aspettavamo – prosegue – che venisse installata una segnaletica di maggiore impatto e, quindi, più evidente, poiché quella posta ora in opera non è assolutamente visibile per chi proviene dalle strade principali. Inoltre, non sono stati sostituiti i cartelli di sosta in via Triestina, via Bazzera e via Orlanda e in tutte la vie interne non c’è traccia di un’apposita segnaletica che richiami i divieti e le restrizioni previste dall’ordinanza. La situazione per quanto riguarda la sosta di chi abbandona le auto per recarsi in aeroporto - continua il capogruppo dem - è decisamente peggiorata, per non parlare poi della sosta sulla copertura dello scolmatore Bazzera, dove i furgoni ncc parcheggiano anche al di fuori degli stalli, oscurando la visibilità dei residenti che devono immettersi sulla statale Triestina. La viabilità a Tessera è ormai fuori controllo – conclude Lerede – per cui chiediamo, così come prevedeva l’ordinanza, che siano installate in numero maggiore e in maniera chiara le segnalazioni di divieto e limitazione introdotte con il provvedimento comunale e di predisporre adeguati controlli da parte della Polizia municipale affinché tali disposizioni vengano rispettate».



L’ASSESSORE

L’assessore alla Mobilità Renato Boraso spiega che «la cartellonistica verrà installata per fine mese, purtroppo siamo ad agosto ed è difficile dare applicazione all’ordinanza - aggiunge - non appena avremo la segnaletica chiederò ai vigili di potenziare i controlli, lanceremo una vera e propria offensiva a questo fenomeno del parcheggio selvaggio».