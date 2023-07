Venezia. Catturato all'aeroporto Marco Polo un uomo destinatario di tre mandati d'arresto europeo: aveva commesso reati dal 2001 al 2011

VENEZIA - La Polizia di frontiera ha arrestato un cittadino italiano proveniente da Stoccarda in esecuzione al provvedimento di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona. L'uomo doveva espiare la pena di 8 anni, 3 mesi e 29 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti oltre a resistenza a pubblico ufficiale nonché detenzione di armi.

L'arresto è stato compiuito nell’ambitodell’attività di controllo dei passeggeri provenienti dai Paesi Schengen, per i quali è previsto il controllo a campione.

L’uomo sarebbe stato rimandato in Italia dalle autorità tedesche in quanto, sempre in merito ai reati summenzionati, era destinatario di 3 mandati di arresto Europeo emessi dalla Corte di Appello di Ancona.

Tali provvedimenti, risalenti all'estate del 2020, sarebbero stati adottati a seguito di diverse sentenze di condanna emesse dai Tribunali di Bergamo e Fermo negli anni 2013 e 2014 per reati commessi nel periodo compreso tra il 2001 ed il 2011.

Pertanto, all’arrivo presso lo scalo aereo, l'uomo è stato tratto in arresto e accompagnato alla Casa Circondariale di Venezia al fine di dare esecuzione al provvedimento.