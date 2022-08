Cerca di imbarcarsi per Londra con un documento falso: arrestato

Voleva andare a Londra con un volo di linea e un passaporto falso:33enne in manette. Fuori programma a Ferragosto per un cittadino georgiano. Durante le operazioni di controllo documentale, il personale della Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Ronchi dei Legionari (GO) ha arrestato il cittadino georgiano di 33 anni. L’uomo, in procinto di salire su un volo diretto a Londra Stansted, ha esibito infatti un documento contraffatto agli agenti addetti ai controlli di frontiera. Il trentatreenne è stato pertanto tratto in arresto e trasferito presso la Casa Circondariale di Gorizia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Lo scorso 17 agosto il Tribunale di Gorizia ha convalidato l’arresto e ha rilasciato il nulla osta all’espulsione dal Territorio Nazionale.