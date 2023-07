MESTRE - Errore umano o guasto tecnico? Il risultato non cambia. Ieri mattina, attorno alle 8, l'airbus della compagnia low cost Vueling decollato da Barcellona e diretto a Venezia dopo l'atterraggio, nella fase di avvicinamento all'aerostazione è andato a cozzare contro il pontile d'imbarco all'interno del quale c'era ancora l'operatore impegnato nella fase di approccio all'aeromobile. Il trambusto c'è stato e pure i danni, lievi all'ala sinistra del velivolo e anche al pontile coperto, il finger, che collega l'aerostazione con l'aereo.

I passeggeri imbarcati nel vettore della compagnia low cost spagnola sono potuti scendere solo dopo il sopralluogo e le verifiche tecniche eseguite alla presenza della squadra dei vigili del fuoco. Una volta accertato che non ci fossero criticità strutturali si è data l'autorizzazione allo sbarco. Lo stesso airbus, da quanto è emerso, avrebbe ripreso il normale servizio non avendo subito guasti che potevano comprometterne la sicurezza. Quindi disagi solo sul fronte della tabella di marcia con gli inevitabili ritardi registrati a seguito dei necessari nonché obbligatori test di idoneità.

Perché l'aereo non si è fermato allo stop indicato da un segnale rosso? Che il pilota possa essersi sbagliato è un'ipotesi giudicata alquanto remota. Può essere che non sia entrata in azione la guida ottica che, tramite un pannello display, intima all'aereo di proseguire o di arrestarsi. Di sicuro qualcosa non ha funzionato e c'è stato l'urto contro la "passerella telescopica" che consente ai passeggeri di salire e scendere dal mezzo in maniera più rapida rispetto alle scalette.