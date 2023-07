Aereo perde quota e precipita nel vuoto: manovra salvavita da «Top Gun» del pilota. I passeggeri: «Sembrava di essere nel film di Matrix»

Panico ad alta quota. Un aereo ha rischiato seriamente di precipitare. Una catastrofe evitata grazie al pilota. I passeggeri, scioccati, hanno dichiarato che «sembrava di essere nel film di Matrix» con oggetti e persone che fluttuavano in aria.

Molti di loro sono stati subito portati in ospedale appena atterrati.

Cosa è successo

Il volo Allegiant Airlines, decollato da Asheville, nel Nord Caroline, viaggiava a 5486,4 metri prima di precipitare a circa 3962,4 metri. Il volo era diretto a St. Petersburg, in Florida, quando improvvisamente ha perso quota 15 minuti prima dell'atterraggio. L'aereo, che trasportava 179 passeggeri e sei membri dell'equipaggio, è atterrato normalmente. A catenare l'«effetto Matrix» è stata una serie di turbolenze, uno dietro all'altra.

In una dichiarazione rilasciata all'emittente televisiva WFLA, i dirigenti di Allegiant hanno affermato: «Oggi il volo Allegiant 227, in rotta da Asheville, NC, a St. Petersburg, FL, è stato vittima di una serie di forte turbolenze prima dell'atterraggio». La compagnia aerea ha aggiunto che «continuerà a indagare sull'incidente» in coordinamento con la Federal Aviation Administration e il National Transportation Safety Board «e fornirà ulteriori informazioni non appena saranno disponibili».



La paura dei passeggeri

Secondo le prime ricostruzioni, diverse cappelliere si sono aperte e non potevano essere chiuse perché si erano rotte. Un passeggero ha raccontato di aver visto un assistente di volo che «volava in aria» mentre l'aereo precipitava di circa 1524 metri in meno di due minuti.

La passeggera Lisa Spriggs ha raccontato: «È letteralmente volata in aria - Matrix è l'unico esempio che mi viene in mente per descriverlo - è rimasta lì per circa mezzo secondo e poi è atterrata subito dopo». La signora Spriggs ha aggiunto: «Grazie al cielo c'era del personale medico sul nostro volo... stavano solo somministrando tutto l'aiuto possibile. Sono grata di essere a terra», ha aggiunto, descrivendo la situazione come «terrificante. Si sente dire che succede, ma non ci si aspetta che sia così grave». Un passeggero: «ricordo di aver avuto la sensazione che il pilota avesse preso in mano la situazione lottand ocontro le turbolenze. Non so è andata così, ma per me è stato come Top Gun».

Inject Top Gun: Maverick into my veins every day of my life… pic.twitter.com/ip3tx2Vwt8 — Raiders of the Lost Podcast (@RaidersLostPod) July 4, 2023

Due passeggeri e due assistenti di volo sono stati portati in ospedale e curati per le ferite riportate, con un dipendente che ha riportato la fuoriuscita di un osso dalla caviglia. I paramedici dell'aeroporto hanno valutato le lesioni di due passeggeri e due assistenti di volo. Sono stati trasportati in ospedale per ulteriori controlli».