VENEZIA - Venezia fa i conti anche oggi con il maltempo e la marea copre per alcuni centimetri il nartece della Basilica di San Marco e i lavori in atto per proteggere dal salso l'edificio sacro. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche ha portato infatti a registrare una massima di marea di 95 centimetri alle 11.55: tanto è bastato per inondare la Piazza di circa 15 centimetri di acqua di laguna.