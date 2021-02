Asfaltura in autostrada, in serata chiude la A4

Alcuni lavori di risanamento dell’asfalto nel primo sub lotto del secondo lotto (Alvisopoli-Portogruaro) della terza corsia, tuttora in costruzione, comporteranno questa notte la chiusura del tratto nodo di Portogruaro-Latisana in direzione Trieste dell’autostrada A4. Sono lavori indifferibili per garantire una maggiore sicurezza nel transito dei mezzi e il proseguimento delle opere in corso e possono essere eseguiti solamente senza la circolazione dei veicoli.

Per questo motivo dalle 21 di questa sera, mercoledì 3 febbraio fino alle ore 5 di domani giovedì 4, chi proviene da Venezia dovrà uscire a Portogruaro, seguire la viabilità alternativa segnalata dalle frecce gialle e rientrare a Latisana.

Ultimo aggiornamento: 14:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA