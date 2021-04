Celebrazioni del 25 Aprile, Brugnaro: «Recuperare il coraggio di allora per uscire dalla pandemia»

VENEZIA - «Recuperiamo lo spirito di coraggio di quegli anni per uscire insieme dalla pandemia». È il messaggio lanciato oggi dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in occasione della cerimonia per il 25 Aprille, che ha visto la deposizione di una corona d'alloro sulla Lapide ai Caduti davanti al Municipio di Mestre, presenti rappresentanti dell'Anpi e di Assoarma e di altre associazioni cittadine.

Una cerimonia in terraferma ed una in laguna, a Venezia, dove si è celebrata la tradizionale Messa per San Marco Evangelista officiata dal patriarca Francesco Moraglia nella Basilica di San Marco. «Anche Venezia - ha detto Brugnaro - si unisce al resto del Paese per celebrare tutti coloro che combatterono per difendere la libertà dell'intero Paese- Oggi celebriamo chi in quegli anni bui decise di resistere a costo della propria vita, per costruire un futuro di libertà. Oggi più che mai dobbiamo ritrovare quello spirito di coraggio e quella determinazione per vincere la nostra guerra contro la pandemia, che ha messo in ginocchio interi settori produttivi della città e ci ha privato della libertà».