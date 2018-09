West Nile, prima vittima in Friuli: è morto un uomo di 88 anni Non aveva patologie pregresse

di Marco Corazza

LATISANA - Primo morto di West Nile in Friuli: un uomo di 88 anni è deceduto questa mattina all'ospedale di Latisana. Non aveva patologie pregresse. Si era sentito male qualche giorno fa e per questo era stato portato in ospedale dove è stato trattenuto.



L'uomo abitava in via Marconi, nei pressi del centro. L'amministrazione comunale ha attivato la procedura di disinfestazione. Il sindaco Daniele Galizio si appella alla Regione e all'Azienda sanitaria:

«Ditemi quali sono gli ulteriori interventi che possiamo fare per arginare il problema».