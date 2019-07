Seconda rapina in centro armato di siringa: caccia a un 40enne /L'identikit

UDINE - È entrato in un bar, ha ordinato un'acqua e chiesto di poter usare il bagno, ma al momento di pagare il conto ha estratto una siringa e minacciato la banconiera per farsi consegnare i soldi della cassa: 40 euro con cui si è poi allontanato in bicicletta. La rapina è stata realizzata poco dopo le 16 di ieri pomeriggio in un locale in centro a Udine. Si tratta del secondo episodio che si verifica in città nel giro di una quindicina di giorni, dopo quella analoga perpetrata a metà giugno in un tabacchino. Sul caso indaga la Polizia con le Squadre Mobili e Volanti per risalire all'autore: un uomo di circa 40 anni, magro, capelli corti, con ogni probabilità italiano, senza inflessioni dialettali.

