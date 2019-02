Poliziotti fermano auto sospetta: la scortano in ospedale, nasce una bimba

UDINE - È stata una scorta del tutto insolita quella improvvisata la scorsa notte da una pattuglia della Polizia di Stato di Udine che ha accompagnato in ospedale una partoriente e il marito che si trovavano in difficoltà. Affidata alle cure dei sanitari, la mamma ha dato poi alla luce una bella bambina. La pattuglia della Squadra Volante della Questura era impegnata in un ordinario servizio notturno di controllo del territorio quando ha notato un'auto ferma al margine della strada in piazzale Osoppo. Mancavano una manciata di minuti alle tre di notte. L'anomala presenza della vettura, ferma a bordo strada sul lato della piazza che da viale della Vittoria procede verso viale Volontari della Libertà, ha insospettito gli agenti, in particolare per la presenza di numerosi istituti di credito che si affacciano tra le vie circostanti, nel pieno centro. Temendo la presenza a bordo di qualche malintenzionato, gli agenti in servizio hanno deciso di avvicinare l'auto per un controllo.



