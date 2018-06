Tutti in vacanza con oro e gioielli: i ladri rubano Rolex da 15mila euro

di Paola Treppo

LIGNANO e LATISANA (Udine) - Raid ladreschi nelledie Latisana negli ultimi giorni. A finire nel mirino dei malviventi una pensionata lombarda che, nella sua casa vacanze di Lignano Pineta, è stata alleggerita di un orologio, di alcuni monili in oro e diin contanti per un valore di circaAnche nel porto turistico della vicinaunaaustriaca è stata derubata di un Rolex, di gioielli in oro e di denaro sempre per un valore di circa 15mila euro. Una terza turista in ferie a Lignano, infine, ha trovato la sua casa vacanze con la porta scardinata e le stanze sottosopra: è stata sottratta, in questo caso, una somma in contanti di circa 1.500 euro. I furti sono stati denunciati ai carabinieri della stazione di Lignano e ai militari dell'Arma della Compagnia diche indagano per identificare i responsabili dei tre colpi.