Ubriaco alla guida travolge 17enne e scappa: denunciato un 86enne

di Paola Treppo

MANZANO e UDINE -alla guida della autoche cade e si ferisce; poi, invece di fermarsi e di prestare aiuto,. L'incidente è successo poco prima dell'una di oggi, sabato 26 maggio, di fronte alla sede del Municipio di Manzano, in centro, vicino alla biblioteca.La ragazza, di, stava pedalando in sella alla sua bici con una amica. Le due giovani, infatti, vista la bella giornata, avevano deciso di fare una pedalata fuori città. Giunta all'altezza di via Roma, una di loro è stata urtata da una automobile ed è rovinata sull'asfalto.Chi era presente in quel momento sul posto ha chiamato il numero unico di emergenza del Friuli Venezia Giulia, il Nue 112, e la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di una ambulanza. I sanitari hanno trasportato la 17enne indove è stata medicata alla gamba destra per ecchimosi, botte ed escoriazioni, e quindi dimessa con una prognosi di 5 giorni.Intanto i carabinieri della stazione di Manzano hanno iniziato a dare avvio alle ricerche per individuare il; sul luogo dell'incidente era rimasto a terra lo specchietto della vettura, finito in pezzi dopo l'impatto con ladella ragazza.Dopo circa 45 minuti è stato lui stesso a presentarsi in caserma con il nipote, ammettendo le sue responsabilità. I militari lo hanno sottoposto all'alcol test che è risultato positivo: l'uomo, 86 anni, di Manzano, guidava con un tasso quattro volte il limite previsto dalla legge; è statoa piede libero pere guida in stato di ebrezza.