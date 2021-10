Traffico di droga, udinese arrestato in Spagna: deve scontare quasi 6 anni

UDINE - Martedì scorso, la Polizia spagnola, ha arrestato a Siviglia, in esecuzione al mandato di arresto europeo, un cittadino italiano di 42 anni, residente a Udine che deve scontare una pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione. L'uomo era stato condannato dalla Corte d'appello di Trieste per fatti occorsi in provincia di Udine nel 2009 e 2010, relativamente all'importazione, dalla Spagna, di consistenti quantità di cocaina.

APPROFONDIMENTI TREVISO Arrestato il pusher del monopattino: oltre 500 cessioni di droga in...

L'attività della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, in collaborazione con la Polizia spagnola, ha permesso di rintracciare il latitante a Siviglia dove si era trasferito da alcuni anni. Sono in corso le procedure estradizionali.