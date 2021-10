Arrestato il pusher del monopattino: oltre 500 cessioni di droga in due anni

TREVISO - I Carabinieri del Nucleo Operativo di Treviso, guidati dal Tenente Vincenzo Ferraiuolo, hanno arrestato ieri pomeriggio, per spaccio di sostanze stupefacenti, in applicazione di misura della custodia cautelare in carcere, Izibiri Bright, 34enne di origini nigeriane, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di oltre 500 cessioni di droghe pesanti (eroina e cocaina), nel solo biennio settembre 2019 - agosto 2021, a clienti abituali italiani e stranieri del trevigiano. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Gip Piera De Stefani: il pusher era stato arrestato in flagranza in agosto.

I carabinieri hanno identificato i clienti in assiduo contatto con il fornitore nigeriano che era solito spostarsi in bicicletta, a piedi o con monopattino elettrico tra Quinto e Treviso, occultando lo stupefacente, di buona qualità, in bocca e vendendolo al prezzo variabile di 30/40 euro a dose. Per promuovere la vendita di stupefacente lo straniero era solito offrire la “prima dose” gratuitamente ai nuovi clienti da “fidelizzare”, contattandoli personalmente per sollecitare gli acquisti.