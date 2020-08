Scende dalla telecabina e si sente male, grave escursionista sloveno

TARVISIO - Un turista sloveno del 1947, S.P., residente a Lubiana, intorno alle 14 oggi, domenica 2 agosto, si è sentito male poco dopo essere sceso dalla telecabina che da Camporosso raggiunge il Monte Lussari. A portargli i primi soccorsi sono stati due tecnici del Soccorso alpino e speleologico della stazione di Cave del Predil, che sono reperibili nelle vicinanze della cima.



Lo hanno raggiunto in pochi minuti, hanno utilizzato un defibrillatore e lo hanno stabilizzato. Poco dopo sono arrivati in quota altri tecnici della stazione, a supporto dell'elisoccorso regionale, contattato nel frattempo assieme all'ambulanza, che ha atteso alla base degli impianti, considerata la gravità del malore. Nel giro di un'ora l'intervento si è concluso: l'uomo è stato caricato e bordo dell'elisoccorso, che ha potuto atterrare nei pressi della cima, sbarcando l'équipe medica. Il 73enne è stato poi portato l'uomo direttamente in ospedale con l'elicottero. Le sue condisioni sono gravi.



Nei mesi estivi presso la stazione di Cave del Predil c'è un presidio stabile di tre tecnici del Soccorso alpino e speleologico, sempre reperibili in stazione, alla base degli impianti di risalita: nel solo mese di luglio la stazione di Cave del Predil ha già effettuato venticinque interventi nel territorio di competenza.