Paura a Racines, due bambini di 10 e 11 anni si avventurano in un fuoripista e vengono travolti dalla valanga. Trovati sepolti dalla neve

BOLZANO - Paura in montagna, due bambini di 10 e 11 anni si avventurano in un fuoripista e vengono travolti dalla valanga. Trovati sepolti dalla neve. Una valanga è avvenuta in un canalone fuoripista nel comprensorio sciistico di Racines in provincia di Bolzano. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino. Da una prima ricostruzione, due ragazzini di 10 e 11 anni si sono avventurati senza alcun tipo di attrezzatura fuori dalla piste battute e sono stati travolti da una valanga.



Solo grazie alla velocità di intervento dell'elisoccorso e alle prime squadre di intervento del Soccorso alpino è stato possibile individuare uno dei due giovani semisepolto e tramite sondaggio l'altro completamente sepolto.

A quanto si apprende, entrambi hanno riportato delle ferite lievi e sono stati trasportati all'ospedale di Vipiteno.