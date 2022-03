TARVISIO (UDINE) - Un incendio è scoppiato alle sei e mezza di mercoledì 30 marzo 2022 in via Sella a Tarvisio, nel residence Camporosso 2. Danni per decine di migliaia di euro. Il rogo sarebbe partito da una pizzeria al piano terra. Il fumo si è diffuso ai piani superiori, nove persone sono uscite dallo sabile e sono state soccorse, nessuno comunque risolta ferito. Sul posto i vigili del fuoco di Tarvisio.