TAIPANA (UDINE) - È costato la vita a una donna di 59 anni l'incidente stradale avvenuto all'alba di oggi a Taipana, in provincia di Udine. Per cause ancora da accertare, la donna, che era alla guida di un'auto, ha perso il controllo del mezzo che è andato a schiantarsi contro il muretto perimetrale di un'abitazione non lasciando scampo alla conducente. Non ci sarebbero state conseguenze invece per la figlia di 15 anni che si trovava accanto a lei. Sul posto i sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri per assumere i rilievi del sinistro e regolare la circolazione. Dalle prime ricostruzioni, pare che la zona fosse colpita in quel momento da una violenta precipitazione.

