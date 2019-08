Il fiume Tagliamento grande assetato: si corre ai ripari

di Camilla De Mori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La grande sete del Tagliamento è nei numeri, aridi sì (e fuor di metafora) quanto non mai. Nel bacino montano del fiume, le piogge sono sempre più scarse: la precipitazione cumulata a giugno è stata di 41,3 millimetri (il 23% della media calcolata dal 1910 al 2019) e ad agosto di 54,3 (il 35% della media storica), come emerge dalla relazione regionale sul deficit idrico aggiornata al 12 agosto scorso. La neve non viene più (o sempre meno) in soccorso e a peggiorare il quadro ci si mettono le temperature....