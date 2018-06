Taglia tronchi ad alta quota e resta ferito, soccorso un boscaiolo

di Paola Treppo

L'uomo era impegnato con altri volontari in un'operazione di pulizia del sentiero, quando tagliando un ramo si è ferito in modo non grave alla gamba.

SAURIS (Udine) - Unè rimasto seriamentementre stava, in una macchia che si staglia a, una località montana che si staglia oltre l'abitato di Sauris di Sopra a quota 1860 metri. L'uomo era intento a tagliare tronchi quando è rimasto ferito, per cause in corso di accertamento.Dopo l'allarme, scattato poco prima delle 15.30 di oggi, sabato 30 giugno, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero delsanitario Fvg. Il velivolo, decollato dalla elibase Hems di Campoformido, ha raggiunto la località montana, che a piedi o con un fuoristrada si raggiunge percorrendo una carrareccia; l'area di Sella Festons si trova a circa un km e mezzo da Sauris di Sopra. L'uomo è statosul luogo dell'incidente e quindi trasportato in volo, per tutte le cure del caso, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.