Smantellato supermarket della droga: arrestati 4 giovani

CIVIDALE - N ove indagati, di cui 4 arrestati in flagranza di reato e un giro d'affari di centinaia di migliaia di euro. Questo il bilancio dell'operazione «Sly», illustrata oggi dal comandante della Compagnia dei carabinieri di Cividale del Friuli, capitano Rossella Pozzebon, che ha portato a scoprire quello che è stato definito un vero e proprio «supermarket degli stupefacenti».



Le indagini svolte dai carabinieri di Cividale, iniziate a seguito di un controllo avvenuto nel febbraio del 2018 con il sequestro di una modesta quantità di droga, hanno permesso di ricostruire «una rete che interessava tutta la provincia di Udine e che aveva come canale di approvvigionamento principale di marijuana e hashish la Slovenia». L'inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore di Udine, Giorgio Milillo, ha permesso di far emergere «un supermarket degli stupefacenti molto importante e articolato, sia per quantità che per qualità dello stupefacente spacciato». Destinatari dello stupefacente sarebbero stati anche giovani e giovanissimi. A finire in manette un 23enne udinese, un suo coetaneo di Tolmezzo, un 22enne di Cividale del Friuli e un cittadino sloveno. Sono stati sequestrati 2,7 kg. di marijuana, 150 grammi di Mdma, 30 grammi di cocaina, 40 francobolli di Lsd, alcuni grammi di olio di hashish, bilancini di precisione e altro materiale per la suddivisione delle dosi di sostanza stupefacente destinata allo spaccio oltre a 55mila euro in contanti.



«Quello che ha colpito i militari dell'Arma che hanno operato - ha riferito alla stampa il capitano Pozzebon - è la giovane età e la consapevolezza delle persone coinvolte» e in particolare la «mentalità e la capacità di gestire un giro che potremmo definire quasi imprenditoriale: avevano infatti girato anche un video» per «fare pubblicità alle attività svolte». © RIPRODUZIONE RISERVATA