Senz'acqua sulla ferrata: soccorse sui monti mamma e figlia 15enne

di Paola Treppo

PALUZZA (Udine) - Allertato dal centro di polizia diil soccorso alpino di Forni Avoltri è.intervenuto intorno alle 13 di ieri, sabato 28 luglio, assieme al soccorso del Sagf della Guardia di finanza di Tolmezzo per aiutare a duedi nazionalita slovena.La richiesta proveniva dalla zona di confine di, senza ulteriori indicazioni. Dopo un primo tentativo di individuazione della posizione col servizio sms locator, tentativo non andato a buon fine a causa dell'assenza di copertura telefonica, è comunque partita una squadra di soccorritori in ricerca.I tecnici della stazione di Forni Avoltri si trovavano infatti già aper una esercitazione. Le due donne,, A.K., 66 anni, e U.K., 15 anni, entrambe di, sono state individuate dai soccorritori all'uscita dellaGrassel, sotto la Ferrata Senza Confini, grazie alle indicazioni di altri escursionisti incontrati sul percorso, che hanno riferito ai tecnici di averle rifocillate e dato loro da bere lungo la ferrata perché erano spossate. Raggiunte dai tecnici sono state scortate al Passo. Anche l'elicottero della Protezione civile era stato attivato in un primo tempo per una perlustrazione dall'alto, poi annullata in seguito al ritrovamento.