Si sente male nello stavolo: 22enne resta intossicato dal monossido

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORGARIA NEL FRIULI (Udine) - Un ragazzo di 22 anni dinel Friuli è rimastodal gasmentre si trovava in una delle caseche sorgono sul pianoro diA dare l'allarme, nel primo pomeriggio di oggi, domenica 28 gennaio, poco dopo le 14, le persone che erano con lui e che hanno chiamato il numero unico di emergenza Fvg, il Nue 112. La centrale operativa Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero decollato dalla eli superficie Hems di Campoformido.Il ragazzo è stato soccorso e trasportato a Trieste inper il trattamentoin. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Daniele del Friuli. Le cause della intossicazione sono in corso di accertamento.