Montecchio Maggiore. Elettrodomestico a fuoco: donna intossicata, muore il suo cane

MONTECCHIO MAGGIORE - Alle 9.30 di stamattina, lunedì 12 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Puccini a Montecchio Maggiore per un principio d’incendio divampato in una cucina di un appartamento al primo piano di un condominio disposto su tre livelli. La proprietaria rientrata a casa ha notato il fumo ed è rimasta leggermente intossicata dai fumi. Morto un cane, l’altro intossicato. I vigili del fuoco arrivati da Arzignano, hanno verificato il completo spegnimento della combustione e soccorso il cane ancora in vita somministrando ossigeno fino all’intervento di un veterinario. La donna è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem e portata in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica, malfunzionamento di un piccolo elettrodomestico, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Danni da fumo alla cucina e le altre stanze. Inibito l’uso dell’appartamento fino al ripristino degli impianti e della salubrità degli ambienti. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.