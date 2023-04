JESOLO - «Ho appena messo in pratica la manovra di Heimlich con mio figlio e ha funzionato. Gli si era incastrata un’alga che avvolge il sushi, ho ancora le gambe che non reggono». A parlare è una mamma residente del vicentino che ha salvato il figlio undicenne dal soffocamento. La donna aveva imparato la manovra salva-vita in spiaggia nel 2018 in una lezione, organizzata dall'Ulss 4, di disostruzione delle vie aeree che si è svolta al Villaggio al Mare Marzotto, a Jesolo.

La disavventura

La coraggiosa mamma - che ha ringraziato il personale dell'Ulss 4 - ha raccontato i dettagli dell’accaduto: venerdì 7 aprile si trovava in un ristorante giapponese quando il figlio ha improvvisamente smesso di respirare dopo aver mangiato del sushi. A quel punto la donna non ha esitato a mettere in pratica la manovra di Heimlich: «Al secondo o terzo colpo ho sentito mio figlio sputare – ha raccontato - solo allora ho avuto il coraggio di guardarlo in faccia e ho visto uscire dalla bocca l’alga che avvolgeva il riso. Mi sono assicurata che stesse bene e subito dopo mi sono seduta nella sedia senza più sentire le gambe, mi veniva da piangere non so se dallo spavento o dalla felicità per esserci riuscita».

Attività di disostruzione

All’Ulss 4 l’attività di informazione sulla disostruzione delle vie aeree nei bambini e negli adulti è strutturata, svolta da personale medico e sanitario riunito nell’Heimlich team coordinato dal dottor Daniele Bison.

«Queste parole sono la nostra più grande soddisfazione e confermano l’utilità delle lezioni interattive che effettuiamo ogni estate nelle località turistiche dell’Ulss 4, cioè a Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo e Cavallino Treporti – spiega Bison – . Si tratta di lezioni gratuite svolte in spiaggia, le quali prevedono una parte teorica dove si possono apprendere le nozioni sulle manovre di disostruzione, poi si passa alla parte pratica dove i partecipanti possono utilizzare appositi manichini sempre con la nostra supervisione».

«Non è il primo caso – conclude Bison - di persona che sia riuscita a risolvere positivamente un soffocamento da corpo estraneo dopo aver seguito le nostre attività e questo ci spinge a continuare con maggiori energie. Continueremo a svolgere le lezioni interattive anche durante l’estate 2023 cercando di diffondere più possibile la conoscenza di semplici manovre che, in caso di soffocamento da corpo estraneo, possono salvare la vita».

Heimlich team

Domenica 16 aprile l’Heimlich team farà la prima uscita del 2023 in occasione di “Primavera in festa”a Jesolo paese. Alle ore 16.30, in piazzetta “Fanti del mare”, il nostro personale effettuerà varie lezioni gratuite sulla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, la partecipazione è ovviamente libera e gratuita.