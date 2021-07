Si ritrovano dopo 40 anni dal diploma ed è festa

Si sono salutati che erano ragazzi, si sono ritrovati a 40 anni di distanza dalla maturità. Sono i ragionieri della V B dell’ITC Einaudi di Monfalcone-Staranzano che a distanza di 4 decenni hanno deciso di ritrovarsi per una cena dove si sono rivisti, scambiandosi esperienze e auguri. Erano presenti: Graziella, Patrizia, Giorgio, Marco, Chiara, Daniele, Tiziana, Antonella e Claudia, tutti felici nel ritrovarsi a tanti anni di distanza con esperienze di vita differenti e affascinanti. Un vero evento per il gruppo che, dopo l'incontro, ha deciso di non fare passare altri 40 anni prima di tornare a rivedersi.