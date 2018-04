Erano identici a quelli veri: 6.860 paia di occhiali da sole sequestrati

di Paola Treppo

PRADAMANO (Udine) - Un maxidiè stato eseguito nel negozio di un cittadino cinese di 67 anni, a, nella serata di domenica 15 aprile, dai carabinieri della stazione di. Durante un servizio ad ampio raggio, di verifica negli esercizi commerciali, i militari del luogotenente Antonio Tomaiuolo hanno controllato il negozioall’interno del centro commercialealle porte diNel negozio, di proprietà e gestito da un 67enne di nazionalità cinese, sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro numerosi prodotti contraffatti: 6.860 paia di occhiali da sole delle marche Armani e Ferrari, 22 portafogli femminili di marca Desigual; 19 casse acustiche bluetooth di marca Jbl. Il titolare è stato denunciato a piede libero per i reati di vendita di merce contraffatta e ricettazione.I prodotti contraffatti sequestrati erano di ottima fattura e molto simili a quelli originali tanto che, a occhi inesperti, avrebbero potuto essere facilmente confusi con quelli messi in commercio dalle case produttrici. La merce era stata messa in vendita a un prezzo di gran lunga inferiore rispetto ai pezzi originali: 30 euro per gli occhiali, 40 per i portafogli e 50 per le. Il valore totale della merce contraffatta si aggira intorno ai 250.000 euro mentre il valore totale del danno prodotto alle case produttrici di 1.200.000 euro.