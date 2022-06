La "notte romantica" inaugura l'estate di Sappada

SAPPADA - Sarà la notte romantica in programma sabato prossimo 25 giugno a inaugurare la stagione estiva del ricco programma di intrattenimenti di Sappada. In Piazza Palù alle 18 i Cellar Door Project saranno protagonisti dell’appuntamento curato da “I Borghi più belli d’Italia” in collaborazione con il Comune di Sappada che, dal 2018, fa parte dell’associazione che promuove i piccoli centri abitati italiani caratterizzati da particolari attrattive storico architettoniche. «A conclusione di un mese che ha visto la presenza inaspettata di numerosi ospiti, avviamo ufficialmente la stagione turistica estiva con un evento che esalta la bellezza della nostra vallata», dichiara l’assessore al turismo Silvio Fauner. Il duo Cellar Door Project, composto da Rossella Prignano, voce, e da Loris Venier alla chitarra, si esibirà in brani celebri del repertorio musicale di cantautori italiani e stranieri. La partecipazione all’evento musicale è gratuita. In caso di maltempo slitta a data da destinarsi. Per gli ospiti sarà anche l’occasione per deliziarsi con gli aperitivi proposti dai bar e ristoranti di Sappada aderenti alla Plodar Runde, il giro enogastronomico organizzato, per le due giornate di sabato 25 e domenica 26 dalla locale Proloco.