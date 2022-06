San Giovanni al Natisone, incidente sul lavoro: uomo cade da 4 metri d'altezza, ricoverato in gravi condizioni

SAN GIOVANNI AL NATISONE (UDINE) - Incidente sul lavoro oggi, sabato 25 giugno 2022, intorno alle 11.30 a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, in una ditta di arredamento: un uomo di 38 anni è caduto da oltre quattro metri di altezza procurandosi gravi traumi al torace e alla testa. L'uomo è stato ricoverato in ospedale, la sua situazione è grave.



Soccorso dai presenti, è stato successivamente stabilizzato sul posto dal rianimatore giunto a bordo dell'elicottero sanitario Fvg, prima di essere trasferito d'urgenza, in ambulanza, al Santa Maria della Misericordia di Udine. La prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagini dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova e degli ispettori dell'Azienda sanitaria.

