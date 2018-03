Tenta il "colpo" con gli ultrasuoni: aveva droga, coltelli e manganello

di Paola Treppo

​TARVISIO (Udine) - Tenta disu una autoparcheggiata vicino a un negozio dicon un sistema ama i carabinieri lo notano, inseguono e lo denunciano. A finire nei guai, nel tardo pomeriggio di ieri, fermato intorno alle 18, un uomo di 39 anni, cittadino bosniaco, già noto alle forze dell'ordine del suo Paese di origine e dell’Austria.​Lo straniero è stato pizzicato dai militari dell'Arma del Norm della Compagnia della cittadina dell'Alto Friuli nel posteggio del supermercatodi Camporosso. Era alla guida di una Volkswagen Golf e si era avvicinato alla Audi A4 di una donna di Vienna per cercare di mettere a segno un furto nell'abitacolo nella vettura.Per farlo aveva usato un apparecchio elettronico a ultrasuoni che i malviventi impiegano per comeper aprire le serrature di una macchina chiusa a chiave. Il 39enne non è riuscito a rubare nulla perché gli uomini del capitano Robert Irlandese lo hanno visto e lo hanno​Il bosniaco è stato fermato dopo poco, sempre a Tarvisio; a seguito di una perquisizione eseguita sulla Golf dello straniero, i carabinieri hanno trovato numerosie arnesi da scasso, una serramanico della lunghezza di 17 centimetri, un coltello di acciaio di 21 centimetri, unmetallico lungo di 45 centimetri e un grammo di sostanza stupefacente,; tutto è stato posto sotto sequestro. L'uomo è stato denunciato per le ipotesi di reato diaggravato, porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere e detenzione di stupefacenti.