Tafferugli dopo Monza-Udinese di un anno fa: daspo per tre tifosi friulani

UDINE - Disposti provvedimenti Daspo nei confronti di 3 tifosi friulani nella scorsa settimana da parte della questura di Monza e Brianza. I soggetti sono responsabili del reato di rissa durante gli scontri che si sono svolti il 26 agosto 2022 nei momenti di deflusso al termine della partita Monza-Udinese.

Cosa è successo

Durante la rissa era rimasto ferito anche un poliziotto, dimesso poi dall'ospedale San Gerardo con una prognosi di 10 giorni per contusioni multiple. La Digos locale, in collaborazione con la questura, ha esaminato i fotogrammi dei video del circuito di sorveglianza dell'impianto sportivo e quelli prodotti dal gabinetto provinciale di Polizia Scientifica, riuscendo così ad individuare ulteriori responsabili degli scontri. I tre soggetti, un 23enne pordenonese, un 47enne e un 53enne udinesi, sono stati denunciati per il reato di rissa e, a completamento dell'istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura brianzola, destinatari di provvedimenti di Daspo per la durata di un anno.