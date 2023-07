Rissa al Ca' Margherita, divieto d'accesso ai locali di Lignano per otto giovani

LIGNANO SABBIADORO - Otto i divieti emessi dal Questore di Udine nei confronti dei giovani responsabili della rissa avvenuta nella nottata del 16 luglio scorso alla discoteca Ca' Margherita di Lignano Sabbiadoro, poi proseguita all'esterno del locale e su strada con inseguimento tra auto.

I provvedimenti

Già nei giorni scorsi il Questore aveva disposto la chiusura del locale per dieci giorni, in base all’art. 100 del TULPS.

Per cinque giovani di 19 e 20 anni, residenti nella zona di Latisana, accusati anche di violenza privata, una ragazza e due ragazzi udinesi, sono stati emessi decreti di divieto d'accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento, come previsto dall’art. 13 bis del D.L.14/2017. Il divieto si riferisce a due locali della cittadina balneare, quello in cui sono avvenuti i fatti e quello in cui, grazie anche all’intervento degli addetti alla sicurezza, sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato. In caso di violazione, rischiano la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da otto a ventimila euro. La durata del provvedimento è stata fissata in un anno e sei mesi.

Arrestato 22enne con un etto di hashish

Nella settimana, il Questore ha ordinato in diverse occasioni dei fogli di via con divieto di ritorno nel comune di Lignano Sabbiadoro, in particolare due giovani veneti dediti a reati contro il patrimonio, per due anni, un ventiduenne marocchino arrestato dalle volanti del Posto stagionale della Polizia di Stato perché trovato in possesso di oltre un etto di hashish e due giovani extracomunitari con diversi pregiudizi di polizia a carico per un anno, un trentottenne residente nel Lazio, già colpito pochi giorni prima da analogo provvedimento per il comune di Udine, ove, alloggiando in albergo di lusso, circuiva donne facendosi consegnare ingenti somme di denaro, per tre anni.