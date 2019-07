Forzano la porta della villa: rapina e un pugno. Banditi via con 20mila euro di bottino

UDINE - Una coppia di anziani, marito e moglie di circa 70 anni, sono stati rapinati nella notte da due uomini incappucciati introdottisi nella loro abitazione a Udine per rubare. I ladri hanno sottratto denaro contante, gioielli e un Rolex per un valore di circa 20 mila euro.



I due uomini erano entrati dopo aver forzato una porta della villetta con un cacciavite. La coppia, svegliata dai rumori, si è trovata faccia a faccia con i malviventi che hanno intimato loro di stare fermi. L'anziana ha fatto un cenno di reazione ed è stata spinta e colpita con un pugno. Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Udine.

