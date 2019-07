UDINE - Un uomo di 62 anni, residente in provincia di Udine, è stato arrestato con l'accusa di aver tentato una rapina nel primo pomeriggio in un ufficio postale a Udine.



Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, l'uomo, scarcerato di recente, è entrato nell'ufficio postale di via Forni di sotto a volto scoperto e, simulando di avere un'arma nascosta sotto il braccio, ha intimato ai dipendenti di allontanarsi dalle casse. Questi ultimi però hanno reagito nascondendosi, alcuni in un bagno e uno sotto il tavolo di un'altra stanza, riuscendo a lanciare l'allarme.



Sorpreso dalla reazione dei dipendenti, l'uomo si è allontanato dall'ufficio senza prendere nulla. Sul posto sono giunti gli agenti della squadra volante della Polizia della Questura di Udine, che hanno avviato le ricerche assieme alle altre forze dell'ordine. L'uomo è stato quindi rintracciato poco dopo nella centrale piazza primo Maggio da una pattuglia dei Carabinieri, alla quale avrebbe ammesso l'accaduto. Non avrebbe avuto armi, ma un tubo con cui simulava una pistola.

