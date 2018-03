«Mi mostri cos'ha in borsa», e punta il coltello contro la cassiera

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE -al supermercatodinel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 14 marzo, intorno alle 18.30. È a quell'ora che unaha sentito suonare l'allarmeall'uscita del negozio. Si è girata e ha notato un uomo con una borsa in mano che stava uscendo dalSi è avvicinata a lui per chiedergli di mostrargli il contenuto della borsa che aveva con sé, per essere sicura che il cliente non avesse rubato qualcosa o che magari a un prodotto non fosse stata tolta la placca antitaccheggio per sbaglio.L'uomo, allora, ha estratto dalla tasca unda cucina e lo ha puntato contro la cassiera che,, è tornata alla cassa e ha chiamato la polizia di Stato. Al Panorama sono giunti dopo poco gli agenti della squadra volante della Questura di Udine che hanno cercato di rintracciare il rapinatore. L'uomo, però, si era già dileguato con la sua borsa piena di prodottinel negozio.Non è ancora chiaro che cosa abbia asportato dagli scaffali: questa mattina sarà fatto un controllo approfondito per capire che cosa manca nel mega market. Il rapinatore è stato descritto come un uomo dalla pelle scura, probabilmente, alto circa un metro e 70, di corporatura media. Naturalmente era a volto scoperto e adesso, per identificarlo, saranno acquisite le immagini dellaprivata del punto vendita.