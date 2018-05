Anziana rapinata e ferita da due uomini nel cuore della notte

di Paola Treppo

PAGNACCO (Udine) - Nottata da incubo per unadi 82 anni che abita da sola in una casa nel comune di. L'anziana si sveglia di soprassalto all'una di notte di oggi, venerdì 4 maggio, perché sente dei rumori di vetri infranti provenienti dall'ingresso.Si alza dal letto e all'improvviso si trova di fronte due uomini, col volto travisato, che la immobilizzano e le strappano letteralmente di dosso i pochiche sono tutti i ricordi della sua vita.I due si accorgono che in casa non ci sono altre cose di valore e spariscono nell'oscurità, lasciando la pensionata pietrificata dal terrore e tremante.Appena si riprende, chiama subito i suoi parenti che avvisano i carabinieri della Compagnia di. I militari dell'Arma giungono immediatamente sul posto insieme alla equipe medica di una ambulanza che visita la donna e cura le vistose ferite alle mani e al collo causate dai due malviventi al momento di sfilarle con violenza anelli e collana.Sembra che l'anziana abbia subito da poco tempo un analogo fatto. Infatti, all'inizio dell'anno mentre si trovava fuori casa, la sua abitazione era stata "visitata" daiche le avevanotutti i gioielli di famiglia e i soldi. Forse per questo gli uniciche le erano rimasti li portava sempre con sé pensando potessero essere al sicuro.